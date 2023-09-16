Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti

Muğla'nın Marmaris ilçesi ilginç görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde yolda arızalandığı tahmin edilen bir aracı, mayolu 3 kadın itti. Trafik güvenliğinin riske atıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.