Marmaris'te yolda kalan arabayı kırmızı mayolu üç kadın itti
Muğla'nın Marmaris ilçesi ilginç görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde yolda arızalandığı tahmin edilen bir aracı, mayolu 3 kadın itti. Trafik güvenliğinin riske atıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinden şaşkına çeviren görüntüler geldi. Cep telefonu kamerası tarafından çekilen videoda, yol ortasında arızalandığı öne sürülen bir aracı iten 3 mayolu kadın objektife yansıdı.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kırmızı mayolarıyla eski bir arabayı iten kadınları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
O ANLAR KAMERADA
Trafik güvenliğinin riske atıldığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Kaynak: Haberler.com / 3. Sayfa