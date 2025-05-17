Marmaris'te Jeep Safari Denetimleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma ekipleri, Marmaris'te faaliyet gösteren Jeep Safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turistik bölgelerde özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Jeep-Safari turlarını mercek altına alan Jandarma ekipleri araçların safari turuna uygun olup olmadığı, bulundurması gereken evraklar sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Yapılan kontrollerde toplam 7 trafik ihlali tespit edilerek ilgili araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 3 araç ise çeşitli eksiklikler nedeniyle trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekipleri, vatandaşların ve turistlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaz sezonu boyunca Jeep Safari araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - MUĞLA