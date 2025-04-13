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Marmaris'te İntihar Olayı Sonrası Silah Temini Üzerine Gözaltı

Marmaris'te İntihar Olayı Sonrası Silah Temini Üzerine Gözaltı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın intiharı sonrasında, kullanılan silahın kaynağını araştıran asayiş büro ekipleri H.Ç. isimli kişiyi gözaltına aldı. H.Ç.'nin, intihar eden Ahmet K.'ya silah temin ettiği belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın ateşli silahla hayatına son vermesi olayının ardından asayiş büro ekipleri, adamın silahı kimden temin ettiğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Nisan Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, intihar olayının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, kendi hayatına son verdiği belirlenen Ahmet K. isimli şahsın kullandığı silahın izini sürdü. Ekiplerin yürüttüğü detaylı saha çalışmaları ve teknik takip sonucu, silahın H.Ç. isimli bir kişiden temin edildiği belirlendi. Evinde ve iş yerinde yapılan aramaların ardından H.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri kayıtsız silah satışının suç olduğunu ve vatandaşların da bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini, kayıt dışı silah satmak kadar satın almanın da suç unsuru olduğu konusunda uyarıda bulundu. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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