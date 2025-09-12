Haberler

Marmaris'te Fenalaşan İngiliz Turiste Yardım

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında teknesinde rahatsızlanan ve yardım çağrısında bulunan İngiliz turist, yardıma gelen diğer teknelerin kaptanları tarafından, telefonla ulaştıkları kardiyoloji uzmanı doktorun talimatları ile ilk müdahale yapılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozukkale açıklarında dün gece kendi teknesinde fenalaşan İngiliz vatandaşı bir turist, telsizden yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısına cevap veren bölgede bulunan diğer teknelerin kaptanları İngiliz turiste yardıma koştu. Bölgeye gelen kaptanlar Kardiyoloji Uzmanı Turgay Bulucu'yu telefonla arayarak durumu aktarırken, bir yandan da Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay anını telefon görüşmesiyle baştan sona takip eden kardiyoloji uzmanı Dr. Turgay Burucu, kaptanlara adım adım yapmaları gerekenleri anlatarak yönlendirdi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye ulaşana kadar süreci kaptanlarla birlikte yöneten Dr. Burucu sayesinde İngiliz vatandaşın hayata tutunması sağlandı.

Sahil güvenlik ekiplerince tekneden alınan İngiliz vatandaşı, karada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İngiliz turistin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
