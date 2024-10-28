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Marmaris'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Arıza Yaptı, 17 Kişi Kurtarıldı

Marmaris'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Arıza Yaptı, 17 Kişi Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası yapan fiber tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda bir göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne arıza yapınca yardım çağrısı yapıldı.

Marmaris ilçesi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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