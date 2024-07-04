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Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonunda 37 kişi yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı düzensiz göçmen operasyonunda toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. İlçenin Alagermesi Koyu ve Bozburun mevkilerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kara üzerinde bulunan göçmenler yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Alagermesi Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken gerçekleştirilen çalışmada kara üzerinde bulunan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde ikinci olayda da Bozburun mevkiinde karada çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından kara üzerinde bulunan 25 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozburun Marmaris Göçmen Muğla Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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