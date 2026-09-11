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Marmaris’te ‘dur’ ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü polise çarptı

Marmaris’te ‘dur’ ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü polise çarptı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde rutin asayiş uygulaması sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, önce görevli polis memuruna, ardından bir araca çarparak dururken, kazada polis ve 15 yaşındaki sürücü yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde rutin asayiş uygulaması sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, önce görevli polis memuruna, ardından bir araca çarparak dururken, kazada polis ve 15 yaşındaki sürücü yaralandı.

Olay, Beldibi Mahallesi Beldibi Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri tarafından gerçekleştirilen rutin güvenlik ve asayiş uygulaması sırasında motosikletli bir sürücüye 'dur' ihtarı yapıldı. İddiaya göre, ihtara uymayan sürücü motosikletiyle kaçmaya çalışırken görevli polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yaralanırken, kaçmaya devam eden 15 yaşındaki sürücü kısa süre sonra bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis ile çocuk sürücü, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 15 yaşındaki sürücünün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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