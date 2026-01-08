Haberler

Motosiklete çarparak iki kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü sürücünün motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü A.A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi metrelerce ileriye savrulup yaralanırken, kaza sonrası adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi 67. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 48 AUL 419 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 48 AZB 614 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.D. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.A.A. önce otomobilin üzerine, ardından yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından motosiklet yolcusu Y.A.A.'yı Marmaris Devlet Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsünü A.D.'yi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik ekipleri tarafından yol güvenliğinin sağlanmasının ardından otomobil sürücüsü A.A.'nın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerek, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.A. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
