Haberler

Marmaris'te 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aktaş mevkiinde yapılan operasyonda 18 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerin iki araçla getirildiği tespit edilirken, yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki araçla Aktaş mevkiine bırakıldığı tespit edilen 18 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Aktaş Mevkii'nde, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışmada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, şahısların ilçeye iki araçla getirildiği tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, göçmenleri taşıyan araçlar hakkında çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıldız futbolcudan Sergen Yalçın'ı kahreden haber

Sergen'i kahreden haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

YÖK'ten el konulan özel üniversiteyle ilgili açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.