Marmaris'te 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki araçla Aktaş mevkiine bırakıldığı tespit edilen 18 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Aktaş Mevkii'nde, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışmada 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, şahısların ilçeye iki araçla getirildiği tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, göçmenleri taşıyan araçlar hakkında çalışma başlatıldı. - MUĞLA