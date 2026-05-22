Kesinleşmiş 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda, hakkında Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Muğla Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Hakaret' suçundan Bin 740 TL kesinleşmiş adli para cezası bulunan, G.S. isimli şahıs saklandığı adreste tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan G.S isimli şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

