Üye Girişi
Haberler

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tepkilerin odağındaki Sinpaş'ın inşaatını denetledi. Zabıta ekipleriyle inşaata gelen Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır." ifadelerini kullandı.

İnşaat yasağına rağmen inşaat çalışmalarının devam ettiği yönünde çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına denetimde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

BELEDİYE BAŞKANINDAN LÜKS OTEL İNŞAATINA BASKIN

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaat yasağına rağmen çalışmaların devam ettiğine yönelik çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına baskın denetimde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

"ŞU AN İTİBARIYLA İNŞAAT FAALİYETİ BİTTİ"

Zabıta ekipleriyle birlikte inşaata giden Başkan Ünlü, inşaatın tüm alanlarında incelemeler gerçekleştirdi. İnşaatta kaçak olarak yapılan çalışmaların durdurulması talimatını veren Başkan Ünlü, zabıta ekiplerinin 7/24 bölgede kalacağını da söyledi. İnşaat yetkilileri ile görüşen Başkan Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinpaş GYO Acar Ünlü Marmaris Zabıta Muğla Hukuk 3.Sayfa Emlak Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Bakmadan Geçme

30 Mayıs Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 30 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 30 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250
Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı
500

Yorumlar (1)

Narter Nart:

Seni bu hareketinden dolayı destekliyoruz...Başkan ancak kendine dikkat et... kanun kural tanımayan bir sistemin içindeyiz.

58
5
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title