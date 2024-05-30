Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

İnşaat yasağına rağmen inşaat çalışmalarının devam ettiği yönünde çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına denetimde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak." dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN LÜKS OTEL İNŞAATINA BASKIN

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaat yasağına rağmen çalışmaların devam ettiğine yönelik çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına baskın denetimde bulundu.

"ŞU AN İTİBARIYLA İNŞAAT FAALİYETİ BİTTİ"

Zabıta ekipleriyle birlikte inşaata giden Başkan Ünlü, inşaatın tüm alanlarında incelemeler gerçekleştirdi. İnşaatta kaçak olarak yapılan çalışmaların durdurulması talimatını veren Başkan Ünlü, zabıta ekiplerinin 7/24 bölgede kalacağını da söyledi. İnşaat yetkilileri ile görüşen Başkan Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır." diye konuştu.