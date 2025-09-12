Haberler

Marmaris Açıklarında 80 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris Açıklarında 80 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli tekne içerisinde 26'sı çocuk 80 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli tekne içinde 26'sı çocuk 80 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içerisindeki 54 düzensiz göçmen (beraberinde 26 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal

33'lük Aboubakar istediği maaşla yönetimi çıldırttı, transfer iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.