Marmaris Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Marmaris Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli tekne içinde 38 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Tekne, İtalya rotasında bulunuyordu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yelkenli tekne içinde 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içinde yapılan kontrolde 27 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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