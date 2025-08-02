Marmaris açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine lastik bot içindeki 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA