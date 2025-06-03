Marmaray'daki yumruk olayında yeni gelişme: Genç kız babadan şikayetçi oldu

İSTANBUL - Marmaray'da 2 çocuğuyla birlikte yolculuk yapan Deniz Eroğlu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin, olay öncesinde tartıştığı ve hakaret ettiği 18 yaşındaki genç kız, baba Eroğlu hakkında şikayetçi oldu. Ortaya çıkan görüntülerde, genç kızın gözyaşları içinde istasyondan çıktığı görüldü.

İstanbul Maltepe'de 30 Mayıs Cuma günü, 2 çocuğuyla birlikte Marmaray'a binen baba Deniz Eroğlu'nun tartıştığı E.D.isimli yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğraması ülkenin gündemine oturmuştu. Gözaltına alınan E.D. tutuklanırken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yumruklu kavga olayından önce baba Deniz Eroğlu'nun tartıştığı ve hakarette bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki genç kız, baba Deniz Eroğlu'dan şikayetçi oldu.

Tartışma anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların tartışmaya müdahale ettiği, genç kızın ise ağlayarak istasyondan çıkış yaptığı görülüyor.