Marmaray'daki yumruk olayında yeni gelişme: Genç kız babadan şikayetçi oldu

Marmaray'daki yumruk olayında yeni gelişme: Genç kız babadan şikayetçi oldu
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Marmaray'da 2 çocuğuyla seyahat eden baba Deniz Eroğlu'nun saldırıya uğramasının ardından, olay öncesinde tartıştığı genç kız, Eroğlu'dan şikayetçi oldu. Görüntülerde genç kızın ağlayarak istasyondan çıktığı görüldü.

Marmaray'daki yumruk olayında yeni gelişme: Genç kız babadan şikayetçi oldu

İSTANBUL - Marmaray'da 2 çocuğuyla birlikte yolculuk yapan Deniz Eroğlu'nun yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin, olay öncesinde tartıştığı ve hakaret ettiği 18 yaşındaki genç kız, baba Eroğlu hakkında şikayetçi oldu. Ortaya çıkan görüntülerde, genç kızın gözyaşları içinde istasyondan çıktığı görüldü.

İstanbul Maltepe'de 30 Mayıs Cuma günü, 2 çocuğuyla birlikte Marmaray'a binen baba Deniz Eroğlu'nun tartıştığı E.D.isimli yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğraması ülkenin gündemine oturmuştu. Gözaltına alınan E.D. tutuklanırken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yumruklu kavga olayından önce baba Deniz Eroğlu'nun tartıştığı ve hakarette bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki genç kız, baba Deniz Eroğlu'dan şikayetçi oldu.

Tartışma anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcuların tartışmaya müdahale ettiği, genç kızın ise ağlayarak istasyondan çıkış yaptığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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