Marmaray'da bir şehir magandası! Rahatlığı yetmedi bir de tehditler savurdu

Dün İstanbul Marmaray'da seyahat eden bir kişi terliklerin çıkardı, üç kişilik oturacağı koltuklara yattı, valizini de yastık yaptı. Çıplak ayaklarını da vagon kolonuna dayayan şahıs, diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırmadan yolcuğa devam etti.

"GÜVENLİKLER MÜDAHALE ETMEDİ"

"Pes" dedirten görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.Yolcular,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'daki güvenlik görevlilerin söz konusu kişiye müdahale etmemesine tepki gösterdi.

"İYİ OLMAZ HA, ÇABUK SİL FOTOĞRAFI"

Fotoğrafın yayınladığın hesaplara ses kaydı gönderen şahıs, "Dostum fotoğrafın kendisi benim. Marmaray'da çekilmiş. İstanbul Gebze'den geliyordum. Yorgunum, uzanmışım. Çabuk silsene bunu. İyi olmaz ha, çabuk sil" ifadelerini kullanarak tehditte bulundu.