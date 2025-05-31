Marmaray'da Yer Verme Tartışması Kanlı Bitti

Marmaray'da Yer Verme Tartışması Kanlı Bitti
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Maltepe'de Marmaray'da yer verme tartışması sırasında bir baba darp edildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı, birisi adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk sırasında yer verme tartışmasında, yanında çocukları olan babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), D.E.'ye tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle arbede büyüdü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise olay sonrası yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan başlatılan adli işlemlerin ardından gözaltına alındı. E.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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