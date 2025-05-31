Marmaray'da Yer Verme Tartışması Kanlı Bitti

Marmaray'da Yer Verme Tartışması Kanlı Bitti
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Maltepe'de çocuklarının yanında yer verme meselesinde çıkan tartışma sonrası bir baba darp edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, darbedilen baba hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk sırasında yer verme tartışmasında çocuklarının yanında babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), D.E.'ye tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle arbede büyüdü. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise olay sonrası yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan başlatılan adli işlemlerin ardından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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