Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

İstanbul Pendik'te Marmaray'da seyahat eden iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. "Tas kafa" olarak bilinen saç kesimli gençlerin karıştığı olay, yolcular arasında paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Pendik yönüne giden Marmaray treninde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, dakikalar içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızların yaşananları gülerek izlediği ve çevredeki yolcuların rahatsız olduğu görüldü.

KAVGA VAKALARI SON DÖNEMDE İYİDEN İYİYE ARTTI

Kavganın ardından trenin durduğu ilk istasyonda güvenlik görevlileri devreye girerken, tarafların birbirinden şikayetçi olup olmayacağı henüz netleşmedi. Yaşanan olay, toplu taşıma araçlarında artan şiddet vakalarıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.