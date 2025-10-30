Haberler

Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Güncelleme:
İstanbul Pendik'te Marmaray'da seyahat eden 2 grup arasında kavga çıktı. "Tas kafa" adı verilen saç kesimli gençlerin karıştığı olay sırasında genç kızların yaşananları gülerek izlemeleri dikkatlerden kaçmazken, Marmaray'da seyahat eden vatandaşları hayli rahatsız eden tartışmanın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

  • İstanbul Pendik'te Marmaray treninde iki grup arasında kavga çıktı.
  • Kavga sırasında genç kızlar olayları gülerek izledi.
  • Kavga, toplu taşıma araçlarında artan şiddet vakaları endişelerini gündeme getirdi.

İstanbul Pendik'te Marmaray'da seyahat eden iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. "Tas kafa" olarak bilinen saç kesimli gençlerin karıştığı olay, yolcular arasında paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Pendik yönüne giden Marmaray treninde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, dakikalar içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızların yaşananları gülerek izlediği ve çevredeki yolcuların rahatsız olduğu görüldü.

KAVGA VAKALARI SON DÖNEMDE İYİDEN İYİYE ARTTI

Kavganın ardından trenin durduğu ilk istasyonda güvenlik görevlileri devreye girerken, tarafların birbirinden şikayetçi olup olmayacağı henüz netleşmedi. Yaşanan olay, toplu taşıma araçlarında artan şiddet vakalarıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kalabalık memleketin kalabalık sorunları olur. Nerde çokluk orada pokluk.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

davarolarla hıyartolar

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Türkiye gerçekten çok kalitesiz bir ülke

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Huzur arıyorsanız Köye yerleşin böyle hırtlardan uzak olursunuz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
