Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi
İstanbul Pendik'te Marmaray'da seyahat eden 2 grup arasında kavga çıktı. "Tas kafa" adı verilen saç kesimli gençlerin karıştığı olay sırasında genç kızların yaşananları gülerek izlemeleri dikkatlerden kaçmazken, Marmaray'da seyahat eden vatandaşları hayli rahatsız eden tartışmanın neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
Olay, akşam saatlerinde Pendik yönüne giden Marmaray treninde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, dakikalar içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızların yaşananları gülerek izlediği ve çevredeki yolcuların rahatsız olduğu görüldü.
KAVGA VAKALARI SON DÖNEMDE İYİDEN İYİYE ARTTI
Kavganın ardından trenin durduğu ilk istasyonda güvenlik görevlileri devreye girerken, tarafların birbirinden şikayetçi olup olmayacağı henüz netleşmedi. Yaşanan olay, toplu taşıma araçlarında artan şiddet vakalarıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.