Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Trafiğini Aksattı

Marmara Denizi'nde Poyraz Deniz Trafiğini Aksattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ açıklarında deniz trafiğinde aksamalara yol açtı. Zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 8 şilep ve tanker beklemek zorunda kaldı. Dalgalar kıyıya yosun ve atık sürüklerken, martılar da balık avladı. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ açıklarında deniz trafiğinde aksamalara yol açtı.

Zaman zaman hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemek zorunda kaldı. Kıyıda etkili olan dalgalar, sahile yosun ve çeşitli atıkları sürüklerken, çok sayıda martı da dalgalar arasında kıyıda balık avlama yarışına girdi.

Kentte poyrazın yarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.