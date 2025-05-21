Marmara Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD: "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

İSTANBUL - Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kentin birçok noktasında hissedildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.