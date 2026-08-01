Marmara’da orman yangınına neden olan şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangınına sebep olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Marmara ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevleri söndürmek amacıyla kara araçları ve hava unsurlarıyla müdahaleye başladı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildi. İlgili şahıs, Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı