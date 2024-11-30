Marmara Adası'nda ikinci toprak kayması

Balıkesir Marmara Adası'nda 24 Kasım'da, ilçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde E.Ö'ye ait mermer ocağında toprak kayması meydana gelmiş; mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayın ardından, aynı bölgede yeni bir kayma daha gerçekleşti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTTIRILMASI İSTENİYOR

Geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazanın ardından bölgedeki 8 mermer ocağında faaliyetler geçici olarak durdurulmuştu. Bu kararın, bugünkü olayda can kaybının önüne geçtiği ifade ediliyor. Yetkililer, söz konusu bölgede toprak kayması riskinin yüksek olduğunu belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Marmara Adası sakinleri ise bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.