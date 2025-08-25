Marmara Adası'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Marmara Adası'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Marmara Adası'nda çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Gece saatlerinde başlayan yangına, sabah saatlerinde müdahale edildi ve kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda gece saatlerinde otluk alanda çıkan yangına, orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Marmara Adası'nda dün gece başlayan yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan helikopter ile yerden ise ekipler müdahale etti. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 7, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 arazöz olmak üzere toplam da 10 araç ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Helin'in sır ölümü! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.