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Marmara Adası'nda Kıskançlık Cinayeti Zanlısı Cezaevine Gönderildi

Marmara Adası'nda Kıskançlık Cinayeti Zanlısı Cezaevine Gönderildi
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde, 6 Ekim 2023'te kıskançlık nedeniyle işlenen cinayette zanlı Selçuk Aydoğan tutuklanarak Bandırma Cezaevi'ne sevk edildi. Cinayetin kurbanı İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cenazesi yarın defnedilecek.

Marmara Adası'nda kıskançlık cinayeti zanlısı cezaevine gönderildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara ilçesinde, 6 Ekim günü yaşanan kıskançlık cinayetinde gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmara Adası'nda 6 Ekim günü İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu öldürüldü. Kıskançlık yüzünden cinayeti işlediği öğrenilen zanlı Selçuk Aydoğan (42), ailesinin evinde saklanırken emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Marmara Adası'nda adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydoğan, jandarma ekiplerinin özel botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki limana getirildi. Tutuklanan Aydoğan, Bandırma Cezaevi'ne sevk edildi.

Murat Yakupoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Dizdar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kemalpaşa'daki Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa

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