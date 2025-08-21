Marmara Adası Açıklarında Dev Yolcu Gemisinde Düşen Yolcunun Kimliği Belli Oldu

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde düşen Kenya uyruklu 27 yaşındaki Jon Camu Muthoni'nin kimliği belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dev yolcu gemisinde düşen vatandaşın kimliği belli olurken arama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapılması üzerine gemide panik yaşandı. Olayın ardından dev gemi inceleme yapılmak üzere Tekirdağ açıklarına çekildi.

Kenya uyruklu 27 yaşındaki Jon Camu Muthoni'nin denize düştüğü öğrenilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Marmara Adası çevresinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemide yapılan incelemelerde intihar ihtimali üzerinde duruldu.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bermuda bayraklı dev yolcu gemisi kıyıdan ayrılırken, denize düşen şahsın bulunması için Marmara Adası bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
