Marketten nakit para ve sigara çalan şüpheli kameralara yansıdı

Bursa'da marketten para ve sigara çalan hırsız kayıplara karıştı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Gemlik Hamidiye Mahallesi Krom Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen hırsızlık olayı mahalle sakinlerini tedirgin etti. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, marketten 12 bin lira nakit para ile birlikte 4 paket sigara çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Mahalle esnafı yaşanan olay nedeniyle endişe duyduklarını belirtirken, yetkililer vatandaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

