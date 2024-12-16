Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı
Adana'da bir vatandaş, atını marketin kapısına bağlayarak alışveriş yaptı. Başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Adana'da çekildiği öğrenilen görüntüde bir vatandaşın yanındagetirdiği atı, marketin kapısına bağlayarak içeride alışveriş yaptığı görüldü.
"BUNU GÖRDÜK" YORUMLARI YAPILDI
Marketin girişinde atı görenler ise gözlerine inanamadı. O anlara çok sayıda kullanıcıdan yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bunu da gördük" yorumunu yaptı.