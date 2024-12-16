Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Adana'da çekildiği öğrenilen görüntüde bir vatandaşın yanındagetirdiği atı, marketin kapısına bağlayarak içeride alışveriş yaptığı görüldü.

"BUNU GÖRDÜK" YORUMLARI YAPILDI

Marketin girişinde atı görenler ise gözlerine inanamadı. O anlara çok sayıda kullanıcıdan yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bunu da gördük" yorumunu yaptı.