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Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı

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Adana'da bir vatandaş, atını marketin kapısına bağlayarak alışveriş yaptı. Başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Adana'da çekildiği öğrenilen görüntüde bir vatandaşın yanındagetirdiği atı, marketin kapısına bağlayarak içeride alışveriş yaptığı görüldü.

"BUNU GÖRDÜK" YORUMLARI YAPILDI

Marketin girişinde atı görenler ise gözlerine inanamadı. O anlara çok sayıda kullanıcıdan yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bunu da gördük" yorumunu yaptı.

Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıemre can:

vatandaş ne yapsın mazot 46 tl

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Atla market alışverişini yap sonra da gidipatı sakın kesme et diye satma millete Adana’da bu tür şeyler maalesef ve maalesef çok oluyor artık Adana’da Adana kebabı yemez olduk

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Haber YorumlarıElban Özmen:

atın intikamı

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Siz bir de ateş sütunlarına ak kor hale gelmiş zincirlerle bağlanan günahkarları görün, zebaniler kırpaçlıyorlar

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