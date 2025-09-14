Haberler

Markete gitti, tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi! O anlar kameralarda

Markete gitti, tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi! O anlar kameralarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Markete gitti, tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi! O anlar kameralarda
Haber Videosu

Bursa'da markete giden 10 yaşındaki çocuk, gittiği marketteki tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi. O anlar iş yeri kameralarına anbean yansıdı.

Bursa'da markete giden 10 yaşındaki çocuk, gittiği marketteki tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verirken; o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleştiği belirtilen olayda, 10 yaşında olduğu ifade edilen bir çocuk markete gitti.

TUVALET KAĞIDI REYONUNU ATEŞE VERDİ

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, 10 yaşındaki çocuk, gittiği marketteki tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi. O anlar iş yeri kameralarına anbean yansırken; marketteki hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin

Çiftçi bu üründen epey dertli: 200 TL altında olursa baraja dökerim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor

Tribünler bu sesle inledi! Galatasaray'a flaş gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.