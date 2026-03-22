Evde olması gereken tabanca markette bir genci hayattan kopardı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir markette yaşanan tartışma sonucu 19 yaşındaki Hasan Şimşek'i tabanca ile öldüren iş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç tutuklandı. Olayda kullanılan silahın sahibi olan babası Resul Kılıç da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette, iş yeri sahibinin oğlu ile müşteri arasında yaşanan tartışmada 19 yaşındaki Hasan Şimşek'i tabanca ile öldüren iş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Hakan Kılıç'ın babası Resul Kılıç da çıkarıldığı mahkemece, ev adresine kayıtlı silahın markette olması nedeniyle 6136 sayılı SKM'den tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İş yeri sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile aynı zamanda arkadaşı olan müşterisi 19 yaşındaki Hasan Şimşek arasında yaşanan tartışma sırasında 3.87 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan Kılıç, Hasan Şimşek'i tabanca ile vurarak öldürdü.

Olayda kullanılan tabanca ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Hakan Kılıç emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyette susma hakkını kullanan Hakan Kılıç'ın savcılıktaki ifadesinde Hasan Şimşek'in kendisine borcu olduğunu, borcunu ödemesini istediğinde 'alabilirsen al' demesi üzerine aralarında tartışma çıktığını, tartışma sırasında tabancanın ateş aldığını söylediği bildirildi.

Evde olması gereken silah markete getirilmiş

Oğlunun mahkemeye çıkarılmasının ardından Manavgat Adliyesine gelen market ve silahın sahibi Resul Kılıç, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Resul Kılıç'ın, oğlunun evdeki tabancayı alıp markete götürdüğünden haberi olmadığını söylediği belirtilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan tutuklandığı bildirildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Hasan Şimşek'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden kudurdu
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
Bangladeş'te otobüs ile trenin çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Tren otobüse çarptı: 12 kişi feci şekilde can verdi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları