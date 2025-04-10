Hırsızlar baltayı taşa vurdu! Genç kız hiç düşünmeden kamyonetin kasasına atladı

Esenyurt'ta bir markette çalışan genç kız, palet hırsızlarına canını hiçe sayarak direndi. Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir markete dadanan palet hırsızları, bu kez baltayı taşa vurdu.

GENÇ KIZ CANINI HİÇE SAYARAK KAMYONETE ATLADI

Marketten paletleri kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Market çalışanı genç kız, hırsızların kamyonetine atlayarak olaya engel oldu.

HIRSIZLAR BİR SÜRE SONRA PES ETTİ

Kamyonet kasasındaki genç kızla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti. Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Genç kızın canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.