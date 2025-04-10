Hırsızlar baltayı taşa vurdu! Genç kız hiç düşünmeden kamyonetin kasasına atladı
Sık sık haberlere konu olan İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir market çalışanı, palet çalan hırsızlara karşı canını hiçe sayarak 3 hırsıza karşı cesur bir direniş sergiledi. Kamyonetin kasasına atlayarak hırsızlara engel olmaya çalışan genç kızın cesareti güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta bir markette çalışan genç kız, palet hırsızlarına canını hiçe sayarak direndi. Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir markete dadanan palet hırsızları, bu kez baltayı taşa vurdu.
GENÇ KIZ CANINI HİÇE SAYARAK KAMYONETE ATLADI
Marketten paletleri kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Market çalışanı genç kız, hırsızların kamyonetine atlayarak olaya engel oldu.
HIRSIZLAR BİR SÜRE SONRA PES ETTİ
Kamyonet kasasındaki genç kızla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti. Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Genç kızın canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.