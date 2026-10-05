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Mardin Ömerli'de köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunu AFAD buldu

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Mardin Ömerli'de köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunu AFAD buldu
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Mardin'in Ömerli ilçesinde çobanlık yaparken köpekten kaçarak bölgeden uzaklaşan 12 yaşındaki kız çocuğu, AFAD ve jandarma ekiplerinin kırsal alanda yürüttüğü arama sonucu bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki Nefer Yılmaz, AFAD ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sulakdere Mahallesi'nde çobanlık yaptığı sırada köpekle karşılaşan Yılmaz, korkarak bölgeden uzaklaştı. Küçük kızdan bir süre haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kırsal alanda yürüttüğü arama çalışması sonucu 12 yaşındaki Yılmaz'a ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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