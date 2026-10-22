Mardin Nusaybin'de motosikletin çarptığı anne ve iki kızı hafif yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarpması sonucu anne ve iki kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çağçağ Caddesi üzerinde motosiklet, yoldan geçen anne ve iki kızına çarptı. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı