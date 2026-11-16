Mardin Nusaybin'de kayıp çocuk bıçaklanmış halde bulundu, kurtarılamadı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kayıp ihbarı üzerine aranan 17 yaşındaki çocuk, boş arazide bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gırnavas Mahallesi'nde 17 yaşındaki Barış Ş. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu.

İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında Barış Ş., bir süre sonra boş arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulundu.

Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı