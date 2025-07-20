Mardin Midyat'ta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Midyat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.
Midyat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa