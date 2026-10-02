Mardin Mazıdağı'nda yağış sonrası çamura saplanan araçlar ulaşımı aksattı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri oluştu. Bazı araçlar yumuşayan zeminde ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış sonrası bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçların çamura saplandığı görüldü. Vatandaşlar, yol ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini istedi.

İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı