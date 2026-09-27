Mardin Kızıltepe'de yola saçılan sebze ve meyveler diğer sürücülerce toplandı

Mardin Kızıltepe'de yola saçılan sebze ve meyveler diğer sürücülerce toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasının kapağı açılınca sebze ve meyveler yola saçıldı. Yenikent Mahallesi'nde yaşanan olayda, araçlarından inen diğer sürücüler sürücüye yardım ederek ürünleri yeniden kasaya taşıdı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetten yola dökülen sebze ve meyveler, diğer sürücülerin yardımıyla toplandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kapak açılınca, kasadaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Yola saçılan sebze ve meyveleri, araçlarından inen diğer sürücüler kamyonet sürücüsüne yardım ederek yeniden kasaya taşıdı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı