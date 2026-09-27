Mardin Kızıltepe'de yola saçılan sebze ve meyveler diğer sürücülerce toplandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonetten yola dökülen sebze ve meyveler, diğer sürücülerin yardımıyla toplandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki kapak açılınca, kasadaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Yola saçılan sebze ve meyveleri, araçlarından inen diğer sürücüler kamyonet sürücüsüne yardım ederek yeniden kasaya taşıdı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı