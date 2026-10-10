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Mardin Kızıltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Mardin Kızıltepe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Esenli Mahallesi yolu üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı; yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenli Mahallesi yolu üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada Y.M.D. (14) ve A.A. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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