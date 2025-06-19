Mardin Kalesi Eteklerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin Kalesi'nin eteklerinde bulunan çalılık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesindeki Mardin Kalesi'nin alt kısmında yer alan otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin alevlere 3 farklı noktadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda söndürme çalışmaları devam ediyor. - MARDİN