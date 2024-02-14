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Mardin'in Yeşilli ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yeşilli ilçesinde 64 ACF 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilli Mardin Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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