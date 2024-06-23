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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yücebağ Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Yücebağ Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında bazı yerler kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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