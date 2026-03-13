Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 80.38 gram esrar, 3.41 gram metamfetamin ve 2.06 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe ilçesinde yapılan çalışmalarda 80.38 gram esrar, 3.41 gram metamfetamin, 2.06 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı