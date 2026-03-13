Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Güncelleme:
Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 80.38 gram esrar, 3.41 gram metamfetamin ve 2.06 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe ilçesinde yapılan çalışmalarda 80.38 gram esrar, 3.41 gram metamfetamin, 2.06 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

500

