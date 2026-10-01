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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Mardin Kızıltepe'de 47 yaşındaki kadın, yakınlarının haber alamayıp gittiği evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 47 yaşındaki kadın evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükboğaziye Mahallesi'nde 47 yaşındaki Zekiye Can'dan haber alamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Can'ı hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Can'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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