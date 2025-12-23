Haberler

Mardin'de zincirleme trafik kazası

Güncelleme:
Mardin-Diyarbakır karayolu üzerindeki Mazıdağı Üçyolu mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki araç ve bir tır çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu. Bölgede benzer kazaların sıklıkla yaşandığı ifade edildi.

Mardin- Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Mazıdağı Üçyolu mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında tır ve iki araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza Mazıdağı Üçyol mevkiinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen tır iki araçla çarpıştı. haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölge sakinleri benzer kazaların bölgede sıklıkla yaşandığını belirterek sorunun çözülmesini talep etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN



