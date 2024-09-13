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Mardin Derik'te Silah ve Mermi Operasyonu: 10 Gözaltı

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Mardin'in Derik ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde 8 ayrı eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Eylül'de Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derik ilçesindeki 8 ayrı ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet PKM (BİXİ), 1 adet Aug piyade tüfeği, 8 adet AK-47 (Kalaşnikof), 2 adet G1 piyade tüfeği, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği (Kanas), 1 adet Mavzer keskin nişancı tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet 9 mm tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 7.62 mm çapında 3 bin 500 adet fişek, 5.56x45 mm çapında bin 484 adet fişek, 9 mm çapında 320 adet fişek, 7.65 mm çapında 47 adet fişek, 12 cal 113 adet av fişeği, 1 adet balistik yelek, 1 adet keskin nişancı dürbünü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, 10 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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