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Kızıltepe'de Zincirleme Kazada 3 Yaralı

Kızıltepe'de Zincirleme Kazada 3 Yaralı
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, 3 sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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