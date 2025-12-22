Haberler

Mardin'de kural ihlali yapan 66 araç sürücüsüne ceza

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik yayını yapan işletmelere ve trafik kurallarını ihlal eden 66 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin amacı şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yüksek sesle müzik yayını ve trafik kurallarının ihlaline yönelik yapılan denetimlerde 66 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-21 Aralık tarihleri arasında Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde ve çevresinde, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 38 umuma açık işyeri kontrol edilirken, izin verilen saatler dışında müzik yayını yaptığı tespit edilen işletmeler uyarılarak yayınlar sonlandırıldı. Ayrıca yüksek sesle müzik yayını yapan ve çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 66 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Açıklamada, denetimlerin kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MARDİN

