Mardin'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden yolcu otobüsü devrildi. Olayda 24 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederek hastanelere sevk etti.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, Midyat-İdil karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı