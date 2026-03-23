Mardin'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Mardin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, Midyat-İdil karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı