Sır ölüm! Yanmış ceset bulundu, üzerinden kimlik çıkmadı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çobanlar, kırsal alanda yanmış halde bir erkek cesedi buldu. Kimliği belirlenemeyen kişi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin'in kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Hayvanlarını otlatan çobanlar, yerde yanmış bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, önce Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
