Mardin'de Yangında 25 Ton Saman ve Borular Yandı

Mardin'de çıkan yangında, 25 ton saman ve yaklaşık 300 sulama borusu yandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, bir çiftçiye ait olduğu öğrenilen 25 ton saman ve 300'e yakın sulama borusu alevlere teslim oldu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN